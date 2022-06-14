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У «Київтеплоенерго» назвали
6 способів економії...

У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:49

У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Київтеплоенерго".

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У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії електроенергії
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:49

"Не выключайте бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля"
В Киевтеплоэнерго в школу не ходили и не в курсе, что, чем горячее тело, тем оно быстрее отдаёт тепло в окружающую среду, поэтому на поддержание энергии уйдёт как раз больше, чем потом при необходимости нагреть заново.

"При необходимости замените все бытовые приборы на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++"
Да да, считал как-то для советского холодильника. По электроэнергии можно сэкономить в лучшем случае 50%. По деньгам это окупится приблизительно никогда. Хотя, если Киевтеплоэнерго новый холодильник подарит, то это другое дело :D
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:06

Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

"Пральну машину завантажуйте на дозволений максимум."
Машинка 7 кг максимум, але виробник гарантує якість прання за умови 30% заповнення.
Що прийняти за "максимум"?
7 кг і потім перепрати, чи всеж 30%? та прати в три заходи?

"Налаштуйте бойлер на оптимальну температуру."
кхе кхе. це як? оптімум підбирається домішуванням холодної води кранами на змішувачі (він якось саме для цього й був придуманий), тому на більшості бойлерів не ставлять регулятор, а фіксують нагрів до 70с. А ви думали виробники просто економлять на регуляторі? У більшості випадків використання він банально зайвий.

"Не вимикайте бойлер із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля."
А в Обленерго хтось фізику вчив взагалі?
Вони в курсі, що втрати тепла бойлером зростають при зростанні температури води?
Не хочу тут розписувати шкільний підручник, тому порада має бути десь такою:
Вимикайте бойлер після розтрачування(!) гарячої води, якщо вона вам не потрібна в найближчу півгодини-годину (стільки, скільки потрібно вашому бойлеру знову нагріти воду).
Наприклад, у будні дні, вранці після усіх процедур всіх домочадців. Не треба даремно гріти воду, яка нікому не знадобиться вдень, поки нікого немає вдома. Прийши додому, вкючили. Як правило півчаса горяча вода вам на кухні не знадобиться. А руки зразу один раз можна помити й прохолодною.
Бойлери взагалі зло. Треба країну переводити на проточні водонагрівачі. Але це вже питання до енергетиків. Здатні вони підвести до кожної квартири дроти необхідної потужності, чи ні.
alexk_dpua
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