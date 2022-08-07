У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

Додано: Суб 24 вер, 2022 17:29

alexk_dpua написав: "Налаштуйте бойлер на оптимальну температуру."

кхе кхе. це як? оптімум підбирається домішуванням холодної води кранами на змішувачі (він якось саме для цього й був придуманий), тому на більшості бойлерів не ставлять регулятор, а фіксують нагрів до 70с. А ви думали виробники просто економлять на регуляторі? У більшості випадків використання він банально зайвий.

"Налаштуйте бойлер на оптимальну температуру."кхе кхе. це як? оптімум підбирається домішуванням холодної води кранами на змішувачі (він якось саме для цього й був придуманий), тому на більшості бойлерів не ставлять регулятор, а фіксують нагрів до 70с. А ви думали виробники просто економлять на регуляторі? У більшості випадків використання він банально зайвий.

alexk_dpua написав: Бойлери взагалі зло. Треба країну переводити на проточні водонагрівачі. Бойлери взагалі зло. Треба країну переводити на проточні водонагрівачі.

Сколько видел бойлеров: у всех был регулятор. Я пользуюсь: грею до той температуры, чтобы не подмешивать холодную и поменьше горячей в бойлере оставлять после использования.Спорно. В плане потребления электроэнергии особой разницы нет. Проточный позволяет не греть лишнюю воду, но КПД у него ниже. Где-то баш на баш выходит. Если накопительный греть по ночному тарифу, то по деньгам можно даже сильно сэкономить и заодно сбалансировать электронагрузку по стране.В плане бытовых удобств проточный приятнее тем, что горячая вода сразу и не ограничена по времени (но ограничена по потоку, что тоже бывает важно). Зато накопительный - это запас воды, что в нашей стране тоже ценно. В общем, я в новую квартиру поставил тоже накопительный, хотя там особых ограничений по мощности нет.