Про це пише "Київтеплоенерго".
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У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії електроенергії
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Додано: Суб 24 вер, 2022 16:49
У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
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У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії електроенергії
Додано: Суб 24 вер, 2022 16:49
"Не выключайте бойлер из сети, ведь на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на нагрев с нуля"
В Киевтеплоэнерго в школу не ходили и не в курсе, что, чем горячее тело, тем оно быстрее отдаёт тепло в окружающую среду, поэтому на поддержание энергии уйдёт как раз больше, чем потом при необходимости нагреть заново.
"При необходимости замените все бытовые приборы на экономные с классом энергоэффективности А, А+, А++ или А+++"
Да да, считал как-то для советского холодильника. По электроэнергии можно сэкономить в лучшем случае 50%. По деньгам это окупится приблизительно никогда. Хотя, если Киевтеплоэнерго новый холодильник подарит, то это другое дело :D
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:06
Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
"Пральну машину завантажуйте на дозволений максимум."
Машинка 7 кг максимум, але виробник гарантує якість прання за умови 30% заповнення.
Що прийняти за "максимум"?
7 кг і потім перепрати, чи всеж 30%? та прати в три заходи?
"Налаштуйте бойлер на оптимальну температуру."
кхе кхе. це як? оптімум підбирається домішуванням холодної води кранами на змішувачі (він якось саме для цього й був придуманий), тому на більшості бойлерів не ставлять регулятор, а фіксують нагрів до 70с. А ви думали виробники просто економлять на регуляторі? У більшості випадків використання він банально зайвий.
"Не вимикайте бойлер із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля."
А в Обленерго хтось фізику вчив взагалі?
Вони в курсі, що втрати тепла бойлером зростають при зростанні температури води?
Не хочу тут розписувати шкільний підручник, тому порада має бути десь такою:
Вимикайте бойлер після розтрачування(!) гарячої води, якщо вона вам не потрібна в найближчу півгодини-годину (стільки, скільки потрібно вашому бойлеру знову нагріти воду).
Наприклад, у будні дні, вранці після усіх процедур всіх домочадців. Не треба даремно гріти воду, яка нікому не знадобиться вдень, поки нікого немає вдома. Прийши додому, вкючили. Як правило півчаса горяча вода вам на кухні не знадобиться. А руки зразу один раз можна помити й прохолодною.
Бойлери взагалі зло. Треба країну переводити на проточні водонагрівачі. Але це вже питання до енергетиків. Здатні вони підвести до кожної квартири дроти необхідної потужності, чи ні.
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:29
Сколько видел бойлеров: у всех был регулятор. Я пользуюсь: грею до той температуры, чтобы не подмешивать холодную и поменьше горячей в бойлере оставлять после использования.
Спорно. В плане потребления электроэнергии особой разницы нет. Проточный позволяет не греть лишнюю воду, но КПД у него ниже. Где-то баш на баш выходит. Если накопительный греть по ночному тарифу, то по деньгам можно даже сильно сэкономить и заодно сбалансировать электронагрузку по стране.
В плане бытовых удобств проточный приятнее тем, что горячая вода сразу и не ограничена по времени (но ограничена по потоку, что тоже бывает важно). Зато накопительный - это запас воды, что в нашей стране тоже ценно. В общем, я в новую квартиру поставил тоже накопительный, хотя там особых ограничений по мощности нет.
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:51
так проточный норм от 6квт начинается, в обычную квартиру куда на входе-то 10-15 в новостроях, а в обычные 10 и 6 реальных такое не сильно поставишь, читай - открыл кран - остальное выбило
а бойлер надо брать с норм теплоизоляцией, не Атлантик за 6 или из Леруа за 3-4, а Дражице от 12 и т.п.
Додано: Нед 25 вер, 2022 04:51
moveton Вы счастливый человек, раз у вас ещё чтото остаётся после использования
либо у вас очень большой бак.
Если считать по количеству тёплой воды из крана, то нет никакой разницы по квтч, что подмешивать холодную к горячей, что просто греть до нужной температуры.
Разница только в обьеме баков. Природу не обманеш, лишние квтч из ниоткуда не нарисуются.
Зимой, когда вода в тубах может быть всего +4, в случае подмешивания 50 литровки хватит на 92 л воды в 40градусов.
Если не хотите греть бак до 70, а всего до 40, тогда вам нужен соответственно бак на 92 литра. А обладателям 100 литровок, придётся раскошелится на новый 186 литровик
Тенденция надеюсь понятна.
Переход на режим 40С потребует, для покрытия _тех_же_потребностей_ в "горячей" воде, замены бака на почти в два раза больший.
Дальше кому не лень считать:
Берём калькулятор в руки, считаем разницу потери тепла "в воздух" маленького но горячего бака, и большого но не такого горячего, за сутки.
Количество и стоимость квтч на потери за средний срок жизни бойлера (7 лет для такого типа бытовой техники).
Полученную экономию сравниваем со стоимостью нового бойлера, увеличенную 7 раз на Учетную ставку НБУ.
Если выгодно - заморачиваемся.
Додано: Нед 25 вер, 2022 13:05
alexk_dpua, речь шла об установке оптимальной температуры у имеющегося бойлера. Мне кажется, что покупать бойлер другого объёма каждый раз, как потребность в воде изменилась, а температуру не поменять, будет дороже, чем один раз взять бойлер большего объёма и с регулятором. Я себе считал значительно проще: поставил на 80л потому, что меньше показалось совсем мало и теперь знаю, что на одного человека это даже с избытком. И очень рад, что регулятор на нём есть.
А срок службы в 7 лет подсказывает, что мы о очень разных бойлерах. Моему уже 20 стукнуло.
Додано: Нед 25 вер, 2022 16:17
Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
Бойлер це термос він майже нічого не віддає в "окружающую среду".
Якщо у вас не так то ви маєте поганий бойлер.
Додано: Нед 25 вер, 2022 16:44
А хороший - это какой и сколько он стоит? Вот, например,
Кстати, не сильно коррелирует. Во всяком случае у Аристонов, что за 9600, что за 5400 того же объёма теплопотери заявлены идентичные. Хотя без понятия, может у Дражице и волшебные технологии, обеспечивающие в разы меньше.
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