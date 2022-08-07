У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

Додано: Нед 25 вер, 2022 04:51

Вы счастливый человек, раз у вас ещё чтото остаётся после использованиялибо у вас очень большой бак.Если считать по количеству тёплой воды из крана, то нет никакой разницы по квтч, что подмешивать холодную к горячей, что просто греть до нужной температуры.Разница только в обьеме баков. Природу не обманеш, лишние квтч из ниоткуда не нарисуются.Зимой, когда вода в тубах может быть всего +4, в случае подмешивания 50 литровки хватит на 92 л воды в 40градусов.Если не хотите греть бак до 70, а всего до 40, тогда вам нужен соответственно бак на 92 литра. А обладателям 100 литровок, придётся раскошелится на новый 186 литровикТенденция надеюсь понятна.Переход на режим 40С потребует, для покрытия _тех_же_потребностей_ в "горячей" воде, замены бака на почти в два раза больший.Дальше кому не лень считать:Берём калькулятор в руки, считаем разницу потери тепла "в воздух" маленького но горячего бака, и большого но не такого горячего, за сутки.Количество и стоимость квтч на потери за средний срок жизни бойлера (7 лет для такого типа бытовой техники).Полученную экономию сравниваем со стоимостью нового бойлера, увеличенную 7 раз на Учетную ставку НБУ.Если выгодно - заморачиваемся.