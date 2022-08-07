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У «Київтеплоенерго» назвали
6 способів економії...

У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 07:32

Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

  alexk_dpua написав:вода из бака будет иметь неприятный запах, особенно летом.
только от застоя.Промывать надо проточно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:23

Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...

  alexk_dpua написав:Бойлери взагалі зло. Треба країну переводити на проточні водонагрівачі.

Проточні водонагрівачі взагалі зло. Треба країну переводити на бойлери.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:30

  alexk_dpua написав:moveton У вас 80 литров на одного, то что я и предполагал. У меня 4 человека. Т.е. минимум 200 л надо получается. Такое одоробло ещё надо придумать куда втиснуть.
И совсем забыл сказать, при 40С возможно (но не обязатально) вода из бака будет иметь неприятный запах, особенно летом.

50 литров на человека? Вы или прикалываетесь или у вас семья из 4-х женщин.
При том учтите что бойлер на 80 л нагревает воду до температуры большей 40 (удивительно как!) и на выходе при разбавлении с холодной выходит литраж намного больше (тоже удивительно как! :D ).
Мне лично на душ хватает с избытком 10-12 л теплой воды.
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