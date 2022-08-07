только от застоя.Промывать надо проточно
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Додано: Пон 03 жов, 2022 07:32
Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:23
Re: У «Київтеплоенерго» назвали 6 способів економії...
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:30
50 литров на человека? Вы или прикалываетесь или у вас семья из 4-х женщин.
При том учтите что бойлер на 80 л нагревает воду до температуры большей 40 (удивительно как!) и на выходе при разбавлении с холодной выходит литраж намного больше (тоже удивительно как! ).
Мне лично на душ хватает с избытком 10-12 л теплой воды.
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