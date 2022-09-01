Навичка економії води допоможе вам не тільки поліпшити екологічну ситуацію в світі і країні, а й навчить правильно розпоряджатися грошима
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Як платити за воду менше: правила економії
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Додано: Нед 25 вер, 2022 02:00
Як платити за воду менше: правила економії
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Як платити за воду менше: правила економії
Додано: Нед 25 вер, 2022 02:00
Исправный сливной бачок с одной кнопкой тоже воду "регулирует" - больше, чем в нём помещается, не сольёт. А функция экономия воды в кране, смесителе и лейке - это как? Не пропускать воду?
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