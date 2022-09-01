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Як платити за воду
менше: правила економії

Як платити за воду менше: правила економії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 02:00

Як платити за воду менше: правила економії

Пропонуємо до обговорення:
Навичка економії води допоможе вам не тільки поліпшити екологічну ситуацію в світі і країні, а й навчить правильно розпоряджатися грошима

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Як платити за воду менше: правила економії
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 02:00

Исправный сливной бачок с одной кнопкой тоже воду "регулирует" - больше, чем в нём помещается, не сольёт. А функция экономия воды в кране, смесителе и лейке - это как? Не пропускать воду?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:49

  moveton написав:А функция экономия воды в кране, смесителе и лейке - это как?

это так:
https://letmegooglethat.com/?q=%D0%B7+% ... 0%B4%D0%B8
а если интересует покупка, а не чисто "а поговорить?" -- приписываем слово "купить".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 13:28

  _hunter написав:
  moveton написав:А функция экономия воды в кране, смесителе и лейке - это как?

это так:
https://letmegooglethat.com/?q=%D0%B7+% ... 0%B4%D0%B8
а если интересует покупка, а не чисто "а поговорить?" -- приписываем слово "купить".

Да там и без добавления сразу есть где купить и без объяснений за счёт чего экономия. Насколько я понял, таки никакого чуда не происходит и это эквивалентно открыванию крана не полностью. В таком случае у меня функция экономии воды уже встроена в горводоканал: при открытии крана полностью частенько вода или не течёт или дохлой струйкой. Видимо, заботится, чтобы мне не пришлось много платить и покупать эти хитрые девайсы для экономии.
moveton
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