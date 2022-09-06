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За шість місяців війни українці
отримали 254 млрд грн...

За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:16

За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
За період з березня по серпень 2022 року з державного бюджету профінансовано соціальні виплати на 254,1 млрд грн, зокрема у серпні - 33,9 млрд гривень.

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За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн соціальних виплат
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:16

странно, а почему курс вырос?
cohan
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