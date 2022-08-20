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Не надходять виплати від ООН:
що робити та куди звертатися

Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:35

Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися

Пропонуємо до обговорення:
У середині квітня у Києві Міністерство соціальної політики України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння.

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Не надходять виплати від ООН: що робити та куди звертатися
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:35

Первая выплата мне пришла в конце августа. Сегодня 29 сентября,мои друзья получили уже вторую выплату ,а мне не приходит почему-то
natasaseveleva719
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Модератори: Ірина_, Модератор

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