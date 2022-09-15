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У Києві дорожчають новобудови:
скільки коштують столичні...

У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:02

У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні...

Пропонуємо до обговорення:
Вторгнення росії паралізувало київський ринок первинної нерухомості. Продажі впали на 90% у порівнянні з довоєнним періодом. Натомість ціни продовжують зростати.

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У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні \"квадрати\" та хто їх купує
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:03

І в цих же новобудовах за переуступкою квартири перепродують із дисконтом 20%!
А в тих новобудовах, де забудовник менш надійний, дисконт тягнеться до 30%.
І це ще не межа:)
neyrovol
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