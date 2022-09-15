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Скільки коштуватиме топовий браслет Xiaomi Mi Band 7 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 вер, 2022 06:48
Пропонуємо до обговорення:
У липні Xiaomi провела масштабну презентацію, на якій представила довгоочікувану новинку смарт-браслет Mi Band 7 Pro. На сьогоднішній день пристрій лише один явний недолік — його можна купити лише в Китаї.
Дивися повний текст Скільки коштуватиме топовий браслет Xiaomi Mi Band 7 за межами Китаю
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R2
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 06:48
Ну в принципі, в мене є вони вже, в Україні
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finuser528
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