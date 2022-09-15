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Скільки коштуватиме топовий
браслет Xiaomi Mi Band 7 за...

Скільки коштуватиме топовий браслет Xiaomi Mi Band 7 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 06:48

Скільки коштуватиме топовий браслет Xiaomi Mi Band 7 за...

Пропонуємо до обговорення:
У липні Xiaomi провела масштабну презентацію, на якій представила довгоочікувану новинку смарт-браслет Mi Band 7 Pro. На сьогоднішній день пристрій лише один явний недолік — його можна купити лише в Китаї.

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Скільки коштуватиме топовий браслет Xiaomi Mi Band 7 за межами Китаю
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 06:48

Ну в принципі, в мене є вони вже, в Україні
finuser528
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