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Платити за електроенергію вдвічі
менше: що потрібно зробити

Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:36

Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ті сім'ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.

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Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:36

А спать когда? На работе?
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