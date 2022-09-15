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Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 жов, 2022 16:36
Пропонуємо до обговорення:
В Україні ті сім'ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.
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R2
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:36
А спать когда? На работе?
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maks1380
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Додано: Чет 13 жов, 2022 09:03
maks1380 написав:
А спать когда? На работе?
это для программируемых стиралок, сушилок, посудомоек, бойлеров, хлебопечек, пороварок, систем отопления, зарядок авто и т.п., когда техника сама ночью включается и работает
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Примат
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Додано: Чет 13 жов, 2022 09:15
Ждём статью "не платить за электроэнергию вовсе - что нужно"
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anduzenko
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Додано: Чет 13 жов, 2022 10:53
anduzenko написав:
Ждём статью "не платить за электроэнергию вовсе - что нужно"
Так давно была: продается недвига в многоквартирном доме, покупается хата в селе -- а там уже что душа пожелает -- солнечные батареи, ветряки, гидро и прочие моторные генераторы...
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_hunter
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Додано: Чет 13 жов, 2022 10:59
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Мизантрóп
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Додано: Чет 13 жов, 2022 11:33
ото новина ! НОВИНКА ! свіжа новина ! Я вже 10 років так плачу .
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yama
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Додано: Чет 13 жов, 2022 11:36
yama написав:
ото новина ! НОВИНКА ! свіжа новина ! Я вже 10 років так плачу .
Не плачте
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Faceless
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