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Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 жов, 2022 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Обсяги зняття готівки українцями, які вимушено перебувають за кордоном, скоротилися вдвічі завдяки запровадженню Національним банком України лімітів на відповідні опер
Дивися повний текст Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати вдвічі менше готівки — НБУ
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Додано: Чет 13 жов, 2022 10:01
Якщо встановити ліміт 0 грн на зняття готівки за кордоном то зняття зовсім припиняться :)
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