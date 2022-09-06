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Завдяки лімітам українці за
кордоном почали знімати...

Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:00

Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги зняття готівки українцями, які вимушено перебувають за кордоном, скоротилися вдвічі завдяки запровадженню Національним банком України лімітів на відповідні опер

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Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати вдвічі менше готівки — НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:01

Якщо встановити ліміт 0 грн на зняття готівки за кордоном то зняття зовсім припиняться :)
Vis
 
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А як що до обмеження в 12500 грн на тиждень? Коли наша держава припине знущатися над громадянами?
agcsc
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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