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Понад чверть електроенергії у
квартирах "з'їдають" лише...

Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише...
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:34

Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі масових аварійних відключень електрики в Україні Національна енергетична компанія "Укренерго" назвала найвитратніші енерговитрати.

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Понад чверть електроенергії у квартирах \"з'їдають\" лише два пристрої – \"Укренерго\"
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:34

Як саме вони порахували відсоток витрат? На кожен пристрій лічильник вішали?
Бойлери це топ витрат електроенергії. Стаціонарні комп'ютери є не у всіх(у більшості ноутбуки, смартфони, планшети). Сучасні телевізори споживають в середньому 20-50вт на годину. Приставки в середньому 100-250Вт/год. Бойлери працюють майже цілодобово. І тягнуть в середньому 1.5КВт/год. Холодильники - 100-250Вт/год і працюють цілодобово. А ще індукційні і електричні інфрачервоні плити, там де не підведене газопостачання. А зараз, доки не увімкнули опалення обігрівачі тягнуть 1-2КВт/год.
Найбільше електроенергії споживають різного роду великі заводи і підприємства. Особливо обробка металів, тощо.
fourdirsat
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:14

Не у всіх сучасні телевізори перша плазма 42 використовує 400 в.
novosad0408
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:19

fourdirsat

Особенно когда телевизор включаешь раз в месяц.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 22:26

Непрофесійне дослідження. Максимум - це обігрівачі, бойлери, праски, електропліти. Компьютери і лед лампи можна взагалі не рахувати.
pauls47
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:46

Це якщо праска, обігрівач і бойлер увімкнуті і працюють постійно. Комп'ютер споживає небагато але працює довго. Великі телевізори споживають теж не так вже і мало.
vikarny
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:48

Усе гаразд з підрахунками. Чайник працює хвилину 1квт/год*0.016год=16 ватт. Бойлер, прска та інше споживають періодично невеликі проміжки часу.

Телевізор 100 ват/год *3 год = 300 ватт

Комп'ютер взагалі не вимикають
tolpekin_vladimir
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:50

Холодильник у нас - 30 кВт на місяць. Усе освітлення/праска/пральна машинка/пилосос/ноутбук - ще десь 30 кВт.
bas_n_e
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