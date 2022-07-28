На тлі масових аварійних відключень електрики в Україні Національна енергетична компанія "Укренерго" назвала найвитратніші енерговитрати.
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Понад чверть електроенергії у квартирах \"з'їдають\" лише два пристрої – \"Укренерго\"
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Додано: Чет 13 жов, 2022 14:34
Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише...
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Понад чверть електроенергії у квартирах \"з'їдають\" лише два пристрої – \"Укренерго\"
Додано: Чет 13 жов, 2022 14:34
Як саме вони порахували відсоток витрат? На кожен пристрій лічильник вішали?
Бойлери це топ витрат електроенергії. Стаціонарні комп'ютери є не у всіх(у більшості ноутбуки, смартфони, планшети). Сучасні телевізори споживають в середньому 20-50вт на годину. Приставки в середньому 100-250Вт/год. Бойлери працюють майже цілодобово. І тягнуть в середньому 1.5КВт/год. Холодильники - 100-250Вт/год і працюють цілодобово. А ще індукційні і електричні інфрачервоні плити, там де не підведене газопостачання. А зараз, доки не увімкнули опалення обігрівачі тягнуть 1-2КВт/год.
Найбільше електроенергії споживають різного роду великі заводи і підприємства. Особливо обробка металів, тощо.
Додано: Чет 13 жов, 2022 22:26
Непрофесійне дослідження. Максимум - це обігрівачі, бойлери, праски, електропліти. Компьютери і лед лампи можна взагалі не рахувати.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:46
Це якщо праска, обігрівач і бойлер увімкнуті і працюють постійно. Комп'ютер споживає небагато але працює довго. Великі телевізори споживають теж не так вже і мало.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:48
Усе гаразд з підрахунками. Чайник працює хвилину 1квт/год*0.016год=16 ватт. Бойлер, прска та інше споживають періодично невеликі проміжки часу.
Телевізор 100 ват/год *3 год = 300 ватт
Комп'ютер взагалі не вимикають
Додано: П'ят 14 жов, 2022 07:50
Холодильник у нас - 30 кВт на місяць. Усе освітлення/праска/пральна машинка/пилосос/ноутбук - ще десь 30 кВт.
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