Бойлер найбільший споживач, особливо взимку коли вода холодніша. Множте 2кВт на 3 години в день. Вийде 180 кВт/год. Далі електроплита. Компьютер (тдп процесору - 14 вт, тобто в загальному до 50 вт), телевізор щось типу А++.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:27
Бойлер найбільший споживач, особливо взимку коли вода холодніша. Множте 2кВт на 3 години в день. Вийде 180 кВт/год. Далі електроплита. Компьютер (тдп процесору - 14 вт, тобто в загальному до 50 вт), телевізор щось типу А++.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:38
Споживання енергії бойлером, залежить від споживання води, в середньому 250кВт на місяць і працює в повторно короткочасному режимі...
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:08
Що за фігня.То хто весь день комп'ютер тримає увімкненим й телевізор.Більшісь працюють.Як освітлення може брати аж 13%.Так може вже скрізь лед лампи які як економічні так і папу годин в день увімкнені.
А так то вважаю що на першому місці звичайно холодильник. Він хоч не бере але завжди працює.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:25
Скоріш за все, наші репортери знов щось переплутали, перекрутили, недогляділи (ніколи такого не було, і от знову).
Вказані проценти, ймовірно, показують кількість спожитої електроенергії приладами за місяць чи тиждень: комп'ютери, приставки, тв увімкнені майже протягом усього дня, в той час як освітлення лише увечері та вночі, пралка - пару раз на тиждень, і тому подібне.
Але стаття без "клікбейту" - не стаття)
|