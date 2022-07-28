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Понад чверть електроенергії у
квартирах "з'їдають" лише...

Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:27

  tolpekin_vladimir написав:Усе гаразд з підрахунками. Чайник працює хвилину 1квт/год*0.016год=16 ватт. Бойлер, прска та інше споживають періодично невеликі проміжки часу.

Телевізор 100 ват/год *3 год = 300 ватт

Комп'ютер взагалі не вимикають

Бойлер найбільший споживач, особливо взимку коли вода холодніша. Множте 2кВт на 3 години в день. Вийде 180 кВт/год. Далі електроплита. Компьютер (тдп процесору - 14 вт, тобто в загальному до 50 вт), телевізор щось типу А++.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:38

Споживання енергії бойлером, залежить від споживання води, в середньому 250кВт на місяць і працює в повторно короткочасному режимі...
yuriy111125
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:08

Що за фігня.То хто весь день комп'ютер тримає увімкненим й телевізор.Більшісь працюють.Як освітлення може брати аж 13%.Так може вже скрізь лед лампи які як економічні так і папу годин в день увімкнені.
А так то вважаю що на першому місці звичайно холодильник. Він хоч не бере але завжди працює.
tarkanarabovich
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:25

Скоріш за все, наші репортери знов щось переплутали, перекрутили, недогляділи (ніколи такого не було, і от знову).
Вказані проценти, ймовірно, показують кількість спожитої електроенергії приладами за місяць чи тиждень: комп'ютери, приставки, тв увімкнені майже протягом усього дня, в той час як освітлення лише увечері та вночі, пралка - пару раз на тиждень, і тому подібне.
Але стаття без "клікбейту" - не стаття)
nasarhonda
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  #<12
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