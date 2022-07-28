Бойлер найбільший споживач, особливо взимку коли вода холодніша. Множте 2кВт на 3 години в день. Вийде 180 кВт/год. Далі електроплита. Компьютер (тдп процесору - 14 вт, тобто в загальному до 50 вт), телевізор щось типу А++.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:27
Бойлер найбільший споживач, особливо взимку коли вода холодніша. Множте 2кВт на 3 години в день. Вийде 180 кВт/год. Далі електроплита. Компьютер (тдп процесору - 14 вт, тобто в загальному до 50 вт), телевізор щось типу А++.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:38
Споживання енергії бойлером, залежить від споживання води, в середньому 250кВт на місяць і працює в повторно короткочасному режимі...
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:08
Що за фігня.То хто весь день комп'ютер тримає увімкненим й телевізор.Більшісь працюють.Як освітлення може брати аж 13%.Так може вже скрізь лед лампи які як економічні так і папу годин в день увімкнені.
А так то вважаю що на першому місці звичайно холодильник. Він хоч не бере але завжди працює.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:25
Скоріш за все, наші репортери знов щось переплутали, перекрутили, недогляділи (ніколи такого не було, і от знову).
Вказані проценти, ймовірно, показують кількість спожитої електроенергії приладами за місяць чи тиждень: комп'ютери, приставки, тв увімкнені майже протягом усього дня, в той час як освітлення лише увечері та вночі, пралка - пару раз на тиждень, і тому подібне.
Але стаття без "клікбейту" - не стаття)
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:14
Хворі на голову?! Заміряв споживання ТВ (LG LCD 49") - 92 Вт, менш ніж звичайна лампочка. Уже не перший раз читаю таку дичину у ЗМІ.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:17
Re: Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише.
З бойлером насправді навіть більше, бо йому необхідно підтримувати температуру води фактично 24/7, хіба що є можливість програмувати графік роботи на добу.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:18
Re: Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише.
"Звичайні" лампочки ще хтось використовує?
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:21
Світлодіодні лампи споживають більше номіналу. Якщо у вас три лампи по 10Вт і ви думаєте що за годину вони спалять 30Вт нічого подібного, добавте ще 1/3 і отримаєте 40Вт
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:35
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:48
Re: Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише.
Який жах, треба міняти на лампочкі розжарювання
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