|
|
|
Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:52
Faceless написав: BIGor написав: tolpekin_vladimir написав:
Усе гаразд з підрахунками. Чайник працює хвилину 1квт/год*0.016год=16 ватт. Бойлер, прска та інше споживають періодично невеликі проміжки часу.
Телевізор 100 ват/год *3 год = 300 ватт
Комп'ютер взагалі не вимикають
Бойлер найбільший споживач, особливо взимку коли вода холодніша. Множте 2кВт на 3 години в день. Вийде 180 кВт/год. Далі електроплита. Компьютер (тдп процесору - 14 вт, тобто в загальному до 50 вт), телевізор щось типу А++.
З бойлером насправді навіть більше, бо йому необхідно підтримувати температуру води фактично 24/7, хіба що є можливість програмувати графік роботи на добу.
одразу видно хто не має бойлера і теоретезує про це)
Бойлер на 100 літрів, 2-3 людини миються, постійно увімкнений, температура виставлена десь 60-70 градусів, споживає 80-120 КВт на місяць.
-
equinox
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 12.12.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:54
equinox написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5496596:tolpekin_vladimir"]Усе гаразд з підрахунками. Чайник працює хвилину 1квт/год*0.016год=16 ватт. Бойлер, прска та інше споживають періодично невеликі проміжки часу.
Телевізор 100 ват/год *3 год = 300 ватт
Комп'ютер взагалі не вимикають
Бойлер найбільший споживач, особливо взимку коли вода холодніша. Множте 2кВт на 3 години в день. Вийде 180 кВт/год. Далі електроплита. Компьютер (тдп процесору - 14 вт, тобто в загальному до 50 вт), телевізор щось типу А++.
З бойлером насправді навіть більше, бо йому необхідно підтримувати температуру води фактично 24/7, хіба що є можливість програмувати графік роботи на добу.
одразу видно хто не має бойлера і теоретезує про це)
Бойлер на 100 літрів, 2-3 людини миються, постійно увімкнений, температура виставлена десь 60-70 градусів, споживає 80-120 КВт на місяць.[/quote]Я на свій не ставив датчиків, щоб рахувати, скільки він споживає, то ж цифру не скажу. А фантазувати можете на здоров'я
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32142
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7597 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:55
Faceless написав:
Я на свій не ставив датчиків, щоб рахувати, скільки він споживає, то ж цифру не скажу.
датчики не потрібні, бойлер це термос, він не повинен постійно споживати максимальну потужність. І вимикати його не треба.
Протягом доби на підігрів води, нехай з'їсть 1-2 КВт.
Ввечері на помитись і заново нагріти (підігріти що залишилось) нехай ще 1-2 КВт.
Максимум 120 КВТ/місяць.
Якщо ж митись декілька разів на день то буде більше, думаю ще +100 КВт.
-
equinox
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 12.12.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:12
equinox написав: Faceless написав:
Я на свій не ставив датчиків, щоб рахувати, скільки він споживає, то ж цифру не скажу.
датчики не потрібні, бойлер це термос, він не повинен постійно споживати максимальну потужність. І вимикати його не треба.
Протягом доби на підігрів води, нехай з'їсть 1-2 КВт.
Ввечері на помитись і заново нагріти (підігріти що залишилось) нехай ще 1-2 КВт.
Максимум 120 КВТ/місяць.
Якщо ж митись декілька разів на день то буде більше, думаю ще +100 КВт.
Я хіба щось казав про споживання максимальної потужності весь день? Він має підтримувати температуру, тож постійно на короткий час вмикає обігрів, бо вода витрачається регулярно потроху, і хоч який він термос - є тепловтрати. Тому до розрахунку на нагрів споживаної гарячої води варто накидати ще 5-10%.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32142
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7597 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:36
Faceless написав: equinox написав: Faceless написав:
Я на свій не ставив датчиків, щоб рахувати, скільки він споживає, то ж цифру не скажу.
датчики не потрібні, бойлер це термос, він не повинен постійно споживати максимальну потужність. І вимикати його не треба.
Протягом доби на підігрів води, нехай з'їсть 1-2 КВт.
Ввечері на помитись і заново нагріти (підігріти що залишилось) нехай ще 1-2 КВт.
Максимум 120 КВТ/місяць.
Якщо ж митись декілька разів на день то буде більше, думаю ще +100 КВт.
Я хіба щось казав про споживання максимальної потужності весь день? Він має підтримувати температуру, тож постійно на короткий час вмикає обігрів, бо вода витрачається регулярно потроху, і хоч який він термос - є тепловтрати. Тому до розрахунку на нагрів споживаної гарячої води варто накидати ще 5-10%.
В мене бойлер, ззовні повністю холодний, рукою я не відчуваю ніякого тепла від нього.
Ще, якщо ви виставили на ньому маленьку температуру води, то звісно ви будете її постійно використовувати (всю зливати) і бойлеру доведеться постійно нагрівати холодну воду.
-
equinox
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 12.12.13
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:54
equinox написав:
В мене бойлер, ззовні повністю холодний, рукою я не відчуваю ніякого тепла від нього.
Ще, якщо ви виставили на ньому маленьку температуру води, то звісно ви будете її постійно використовувати (всю зливати) і бойлеру доведеться постійно нагрівати холодну воду.
Ну це нормально що він не гарячий на дотик, але це не каже про відсутність тепловтрат. Термос він теж не гарячий якщо що.
Виставляти на бойлері високу температуру - погана ідея насправді, рекомендується, якщо не помиляюсь, десь 55 чи 60, не більше
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32142
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7597 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|