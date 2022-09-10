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ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:15
Пропонуємо до обговорення:
ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року на 0,5 млн барелів на добу (б/д), до 2,64 млн б/д, 2023 року - на 0,4 млн б/д, до 2,34 млн б/д, ідеться у щомісячному звіті організації.
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