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Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 жов, 2022 19:34
Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 1 в.п.
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R2
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Додано: Суб 15 жов, 2022 19:34
Чи можна було по зручності одразу й відсоток інфляції вказати
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delod2003
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