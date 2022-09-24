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Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 19:34
Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 1 в.п.
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R2
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Додано: Суб 15 жов, 2022 19:34
Чи можна було по зручності одразу й відсоток інфляції вказати
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delod2003
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:14
9% годовых при 50% инфляции. Это 41% чистых потерь.
Давайте мне 20% своих денег за совет, который позволит сэкономить 21% ваших денег😉
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priem_metalla86
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:21
А конвертаційні депо дають(покищо в теорії) 10% прибутку в долярчиках за 3міс.!👍😀😁😁😁
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Успіх
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Додано: Вів 18 жов, 2022 22:00
Успіх написав:
А конвертаційні депо дають(покищо в теорії) 10% прибутку в долярчиках за 3міс.!👍😀😁😁😁
Ці 10% напевно частина моєї ЗП, яку на міжбанку продають по 36,6
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BIGor
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