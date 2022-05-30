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Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 жов, 2022 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Західні постачальники обладнання для виробництва чіпів призупинили продаж та обслуговування китайських виробників напівпровідників, оскільки влада США прагне стримати розвиток технологічного сектору Китаю.
Дивися повний текст Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм — FT
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Додано: Нед 16 жов, 2022 09:14
У палки, как известно, два конца. Китай был крупнейшим мировым потребителем чипов. Производителям чипов придётся снижать производство?
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abutjugin53
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Ірина_, Модератор