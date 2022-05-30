Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...
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Західні постачальники обладнання для виробництва чіпів призупинили продаж та обслуговування китайських виробників напівпровідників, оскільки влада США прагне стримати розвиток технологічного сектору Китаю.
equinox Вы сами поняли, что написали? Китай потреблял основную массу чипов, например, для производства гаджетов (основное потребление в Китае + плюс продажи по миру). Остальным ст ранам (США и ЕС) необходимо будет налаживать производство гаджетов у себя. А это дел не быстрое. Плюс себестоимость и цена в разы больше, чем в Китае, что скажется на спросе таких гаджетов.
BIGor Байден стимулирует перенос производства чипов в США, чтобы не зависеть от Китая. Но это в первую очередь для внутреннего потребления, так как себестоимость производства чипов и гаджетов в США будут гораздо больше, что уменьшит их покупаемость в мире при экспорте.
abutjugin53 написав:BIGor Байден стимулирует перенос производства чипов в США, чтобы не зависеть от Китая. Но это в первую очередь для внутреннего потребления, так как себестоимость производства чипов и гаджетов в США будут гораздо больше, что уменьшит их покупаемость в мире при экспорте.
Вы наверное с дивана такое пишете? С каким либо производством сталкивались в жизни? Если нет, дайте данные по себестоимости.
Это не реально. На одном предприятии это не делается. Хотя КТ315 может и можно сделать в домашних условиях. Для современных CPU задействованы разные страны, разные технологии. У каждого одна из задач в технологической цепочке. Как, например, производство А и Б в самолетостроении.