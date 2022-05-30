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Найбільші у світі постачальники
чипів припиняють...

Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 09:14

Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...

Пропонуємо до обговорення:
Західні постачальники обладнання для виробництва чіпів призупинили продаж та обслуговування китайських виробників напівпровідників, оскільки влада США прагне стримати розвиток технологічного сектору Китаю.

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Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм — FT
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 09:14

У палки, как известно, два конца. Китай был крупнейшим мировым потребителем чипов. Производителям чипов придётся снижать производство?
abutjugin53
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 09:20

  abutjugin53 написав:У палки, как известно, два конца. Китай был крупнейшим мировым потребителем чипов. Производителям чипов придётся снижать производство?

навпаки, покупцям чипів доведеться купувати їх в США та ЄС, і їм доведеться збільшувати виробництво.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:08

  equinox написав:
  abutjugin53 написав:У палки, как известно, два конца. Китай был крупнейшим мировым потребителем чипов. Производителям чипов придётся снижать производство?

навпаки, покупцям чипів доведеться купувати їх в США та ЄС, і їм доведеться збільшувати виробництво.

Так. тому Байден вже пролобіював стимулювання додаткового виробництва в США
https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/10/690230/
Байден підписав закон про 52 мільярди доларів субсидій на виробництво чипів у США
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:18

equinox Вы сами поняли, что написали? Китай потреблял основную массу чипов, например, для производства гаджетов (основное потребление в Китае + плюс продажи по миру). Остальным ст ранам (США и ЕС) необходимо будет налаживать производство гаджетов у себя. А это дел не быстрое. Плюс себестоимость и цена в разы больше, чем в Китае, что скажется на спросе таких гаджетов.
abutjugin53
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 10:23

BIGor Байден стимулирует перенос производства чипов в США, чтобы не зависеть от Китая. Но это в первую очередь для внутреннего потребления, так как себестоимость производства чипов и гаджетов в США будут гораздо больше, что уменьшит их покупаемость в мире при экспорте.
abutjugin53
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:04

  abutjugin53 написав:BIGor Байден стимулирует перенос производства чипов в США, чтобы не зависеть от Китая. Но это в первую очередь для внутреннего потребления, так как себестоимость производства чипов и гаджетов в США будут гораздо больше, что уменьшит их покупаемость в мире при экспорте.

Вы наверное с дивана такое пишете? :D С каким либо производством сталкивались в жизни?
Если нет, дайте данные по себестоимости.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:06

Re: Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...

  abutjugin53 написав:себестоимость и цена в разы больше

Посчитай пожалуйста себестоимость микрочипа, експерд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:16

  abutjugin53 написав:У палки, как известно, два конца. Китай был крупнейшим мировым потребителем чипов. Производителям чипов придётся снижать производство?

скоро узнаем.В Пекине проходит XX съезд Коммунистической партии Китая
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:23

  BIGor написав:
  abutjugin53 написав:себестоимость и цена в разы больше

Посчитай пожалуйста себестоимость микрочипа, експерд.

Это не реально. На одном предприятии это не делается. Хотя КТ315 может и можно сделать в домашних условиях. Для современных CPU задействованы разные страны, разные технологии. У каждого одна из задач в технологической цепочке. Как, например, производство А и Б в самолетостроении.
wadimk
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