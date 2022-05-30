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Найбільші у світі постачальники
чипів припиняють...

Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:02

  abutjugin53 написав:equinox Вы сами поняли, что написали? Китай потреблял основную массу чипов, например, для производства гаджетов (основное потребление в Китае + плюс продажи по миру). Остальным ст ранам (США и ЕС) необходимо будет налаживать производство гаджетов у себя. А это дел не быстрое. Плюс себестоимость и цена в разы больше, чем в Китае, что скажется на спросе таких гаджетов.

Це ви не зрозуміли що ви написали)
Китай буде купувати чипи в ЄС та США, замість того щоб їх виробляти, тож виробництво чипів в ЄС та США, збільшиться в рази.

пс. США вже не перший рік переносять виробництва до себе і очевидно що вони вже підготувались і роблять цей крок свідомо.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:17

  wadimk написав:
  BIGor написав:
  abutjugin53 написав:себестоимость и цена в разы больше

Посчитай пожалуйста себестоимость микрочипа, експерд.

Это не реально. На одном предприятии это не делается. Хотя КТ315 может и можно сделать в домашних условиях. Для современных CPU задействованы разные страны, разные технологии. У каждого одна из задач в технологической цепочке. Как, например, производство А и Б в самолетостроении.

не все так сложно

TSMC купив литограф у ASML и получив проекты чипов от AMD спокойненько себе штампует процессоры. с понятной себестоимостью.

вот литограф сделать посложней будет - тут реально полмира участвует.

насколько читал, передовые чипы Китай не штампует, их делают другие страны.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:53

Re: Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...

Зображення
с хабра взято https://habr.com/ru/post/654429/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:44

Спочатку ми будемо виробляти все в Китаї,який всі процеси і технології скопіював і перейшов на вищий рівень ,а тепер обмежувати? Скупий тратить двічі ,хотіли зекономити на дешевій робочій силі...тепер потрібно переносити виробництва
bmkogut
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