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Найбільші у світі постачальники чипів припиняють...
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:02
abutjugin53 написав:equinox
Вы сами поняли, что написали? Китай потреблял основную массу чипов, например, для производства гаджетов (основное потребление в Китае + плюс продажи по миру). Остальным ст ранам (США и ЕС) необходимо будет налаживать производство гаджетов у себя. А это дел не быстрое. Плюс себестоимость и цена в разы больше, чем в Китае, что скажется на спросе таких гаджетов.
Це ви не зрозуміли що ви написали)
Китай буде купувати чипи в ЄС та США, замість того щоб їх виробляти, тож виробництво чипів в ЄС та США, збільшиться в рази.
пс. США вже не перший рік переносять виробництва до себе і очевидно що вони вже підготувались і роблять цей крок свідомо.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:17
wadimk написав: BIGor написав: abutjugin53 написав:
себестоимость и цена в разы больше
Посчитай пожалуйста себестоимость микрочипа, експерд.
Это не реально. На одном предприятии это не делается. Хотя КТ315 может и можно сделать в домашних условиях. Для современных CPU задействованы разные страны, разные технологии. У каждого одна из задач в технологической цепочке. Как, например, производство А и Б в самолетостроении.
не все так сложно
TSMC купив литограф у ASML и получив проекты чипов от AMD спокойненько себе штампует процессоры. с понятной себестоимостью.
вот литограф сделать посложней будет - тут реально полмира участвует.
насколько читал, передовые чипы Китай не штампует, их делают другие страны.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:53
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:44
Спочатку ми будемо виробляти все в Китаї,який всі процеси і технології скопіював і перейшов на вищий рівень ,а тепер обмежувати? Скупий тратить двічі ,хотіли зекономити на дешевій робочій силі...тепер потрібно переносити виробництва
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