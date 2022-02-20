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Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 жов, 2022 00:48
Пропонуємо до обговорення:
Цього року опалювальний сезон може зірватися через ракетні удари російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури. Саме тому більшість людей закупається дровами, аби бути взимку з теплом.
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Пон 21 лют, 2022 11:08
Juna