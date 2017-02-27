Та я тоже нить беседы потерял Начинали с доходов инженеров-электронщиков и достаточность таковых для поддержания штанов себе и семейным иждевенцам (просто для справки: мои пара спиногрызов на один только текущий ремонт зубов 25к грн в месяц расходуют). Такие инженеры обычно не ФЛП, но могу отстать от жизни. А сейчас уже не понятно о чём разговор. Наверное, в гадании о том, как считали те 3%. По такому скудному описанию могли бы и по всем доходам, а не в виде зарплат, облагаемых налогами по максимальным ставкам.
Если по статистике только зарплат, то, конечно. На то другие виды доходов и существуют, причём официально разрешены в НКУ. За государство, впрочем, я тут совершенно не волнуюсь. Оно и с рантье с корп/зарубежных бумаг налогами отберёт 23% (ну ладно, если в виде дивов, то в два раза меньше) явных налогов и со всех, кто тратит деньги в Украине, ещё и косвенными (НДС, акцизы) не мало. Заполирует пошлинами от продажи недвижимости и ещё много чем. При этом считает для себя выгодным даже покупку ОВГЗ нерезами, хотя при этом ни прямых налогов ("ВСЬОГО 18% ПДФО - це доходи по депозитам, ОВДП" - тут про ОВГЗ ошибочка была), ни косвенных (нерезы тратить будут скорее всего не в Украине) и сам доход с бумаг - это прямой бюджетный расход.