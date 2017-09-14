jump написав:Освітній насос: чому українська молодь потрібна європейським університетам У свіжому звіті ЄС проаналізовано дані станом на 2024 рік. На цей час в університетах країн Східної Європи та Балтії навчається близько 75 тисяч громадян України. Тобто кожен двадцятий іноземний студент в університетах Європи — з України .......... https://zn.ua/ukr/EDUCATION/osvitnij-na ... tetam.html
"веселі" часи наступають...хто ж залишиться у неньці
В первой ссылке есть более интересные цифры:
2024 року показник працевлаштування випускників європейських університетів становив 86,7%. У дев’яти країнах Європи цей показник перевищив 90%: на Мальті, в Литві, Словаччині, Польщі, Німеччині, Угорщині, Нідерландах, Естонії та Болгарії. В Україні ж, за даними національного моніторингу 2024 року, було працевлаштовано лише 55,23%, що значно менше за найнижчий показник у ЄС, який демонструє Італія, — 77%.
Ну и заканчивается статья, как всегда:
Наші діти — це найкоштовніший скарб, який має Україна. Наведені показники — це виклик уряду України, бо цей скарб потрібно зберегти, створюючи стимули для дітей навчатися в Україні або повертатися після навчання в Європі працювати додому. Завдання це складне, але відмовлятися від нього в жодному разі не можна — на кону майбутнє України.
Красиво и правильно, но как этого добиться, учитывая более высокий уровень жизни и цифры трудоустройства? Никакого решения в статье не предлагается.
По последним 2 ссылкам. Впечатление, что писали инопланетяне.
Саме тому, що навчання в Україні поки що відносно дешеве, в порівнянні із іншими країнами, кредити на ці цілі поки не так розвинуті. «Навчання в Україні не є настільки дорогим, як у інших країнах. У приватних вузах сума достатньо велика, а в державних університетах навчання не настільки дороге, щоб був попит на кредитування»
Да, "відносно дешеве". Но при этом умалчивают, что и зарплаты у нас "відносно дешеві", и во многих европейских странах обучение в вузах бесплатное (даже для иностранцев). И о кредитах на учёбу.
В Україні освітні кредити формуються на базі споживчих програм і поки залишаються нішевим продуктом.
Естественно, при наших ставках на кредиты по "споживчим програмам" и учитывая зарплаты молодых специалистов и приведенные выше цифры трудоустройства. Такой кредит будет брать только псих.
но сегодня не получилось "освободить" очередных пенсов...
1. Интересно, что вы хотели услышать? Могут быть разные точки зрения на убийство людей, при этом гражданских, при этом стариков, пришедших получить пенсию? У вас есть варианты? 2. Интересно, где находитесь вы? Если для вас это удивительное событие. Я в Харькове за 3,5 года уже как-то привык к регулярным прилётам и к жертвам в их результате. 3. Для чего вы появляетесь на форуме? Я не помню ни одного вашего поста по делу. И, кстати, вашего "мнения по поводу вчерашнего "освобождение" кацапами 24х донбасских пенсионеров в очереди за пенсией" я тоже не видел. Судя по вашему настойчивому интересу, вы одобряете и радуетесь?
ЛАД написав:........ Если вас влаштовує, то кто я такой чтобы спорить. Просто вы сами говорите, что специалисты "можуть бути куплені(тією чи іншою стороною). Або заангажовані." Но специалистов много. А один Солонин заангажований совершенно точно. Но вы ему доверяете.
Я не довіряю Солоніну. Я довіряю фактам які він(фактично не він) надав(там факти очевидні) + довіряю логічним цепочкам які він будує бо це просто логічно. Крім того я цікавився "альтернативними версіями" - їх немає. А офіційна версія не витримує ніякої критики, там купа нестиковок.
Доверяете вы именно Солонину. Для неспециалиста (какими мы с вами являемся) факты можно подобрать и "логично выстроить" так, как хочется "эксперту", и доказать любую версию. Будет выглядеть очень убедительно и логично. В таком случае есть 2 варианта - либо доверять официальной версии, либо садиться, тратить много времени (мы ведь не специалисты) и разбираться дотошно самому. Это, правда, не всегда возможно - надо иметь полную информацию и по параметрам катастрофы, и по чёрному ящику, знать характеристики и особенности самолёта и ещё много чего. Такие катастрофы исследуют специалисты разных профилей. А уж верить анализу явно ангажированного человека... Но, повторю, ваше право.