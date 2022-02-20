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Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 жов, 2022 00:48
Пропонуємо до обговорення:
Цього року опалювальний сезон може зірватися через ракетні удари російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури. Саме тому більшість людей закупається дровами, аби бути взимку з теплом.
Дивися повний текст Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що можна отримати штраф
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R2
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Додано: Сер 19 жов, 2022 00:48
,,, належить державі. А держава це ми . Надра кому належать? Брати заборонено, але якщо купив квиток ( заплатив) то можна!???
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nikolaizinenko
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Додано: Сер 19 жов, 2022 15:47
Шановний, це плата за спеціальне користування лісом. Державні лісогосподарські підприємства також її сплачують. Це називається попенна плата.
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oleksandrnegrej
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Додано: Сер 19 жов, 2022 21:11
А хто буде відповідати за знищений та за занедбаний ліс, якій в шкільному віці висаджували мої дядьки і тьоті
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maxdest81
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Juna
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