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Збирати дрова в лісі заборонено,
однак не завжди: за що...

Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 00:48

Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року опалювальний сезон може зірватися через ракетні удари російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури. Саме тому більшість людей закупається дровами, аби бути взимку з теплом.

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Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що можна отримати штраф
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 00:48

,,, належить державі. А держава це ми . Надра кому належать? Брати заборонено, але якщо купив квиток ( заплатив) то можна!???
nikolaizinenko
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:47

Шановний, це плата за спеціальне користування лісом. Державні лісогосподарські підприємства також її сплачують. Це називається попенна плата.
oleksandrnegrej
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 21:11

А хто буде відповідати за знищений та за занедбаний ліс, якій в шкільному віці висаджували мої дядьки і тьоті
maxdest81
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:45

Повалений ліс від вітру або природнім шляхом можна збирати але потрібно його завчасно зафільмувати, в лісі потрібно порізати його на телешики, чурки. До вас ніхто не домагається а якщо напишуть постанову, то ви спокійно її оспорите в суді...
edikgt911
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:24

Re: Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що.

Це раніше можна було збирати валежник та сухостій.
АЛЕ з ЖОВТНЯ 2022року набрала чинності ЗАБОРОНА це робити. Правда, чомусь ніде не згадується, що це НОВОВВЕДЕННЯ нинішньої влади.
Дрова можна ПРИДБАТИ у ДЕРЖІНТЕРНЕТМАГАЗИНІ за кінськими цінами...
Вуаля... комусь війна, а комусь...
nmadjara
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