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Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 жов, 2022 22:08
Повна ахінея. Лісгоспи офіційно нищать ліси без відновлення. В корупційній країні закони не діють. Риба гниє з голови....це не аксіома.
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myantua74
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Додано: Пон 24 жов, 2022 06:16
А почему это лес ЩАС принадлежит государству если это природные дары как и ягоды, грибы! Орехи!
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kolkirulyat
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