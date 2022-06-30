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ФДМ планує відновити
велику приватизацію

ФДМ планує відновити велику приватизацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 12:54

ФДМ планує відновити велику приватизацію

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України (ФДМ) готовий відновити велику приватизацію в Україні, незважаючи на війну, але спочатку хоче проаналізувати стан підприємств, заявив нещодавно призначений головою фонду Рустем Умєров.

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ФДМ планує відновити велику приватизацію
R2
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тырфонд на время войны закрыть а его сидельцев на фронт...
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