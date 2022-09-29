Українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія.
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Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це зробити
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Додано: Чет 20 жов, 2022 07:06
Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це...
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Дивися повний текст
Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це зробити
Додано: Чет 20 жов, 2022 07:06
Відповідає дійсності частково. Послуга доступна виключно у Львівській області, м. Тернопіль, м. Харків та Чугуєвському районі Харківської області.
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