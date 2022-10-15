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В Україні скорочується розрив
в оплаті праці чоловіків...

В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:35

В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні впродовж останніх двох років спостерігається скорочення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків.

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В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:35

Ну так половина жінок виїхала, тому й перекос
alex7k
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:50

Re: В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків..

а то, что просто разрыв в зарплатах в 100 раз у людей это норм?
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