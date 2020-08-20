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получил квартиру как лучше поступить?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:35
получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?
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zoawlhxc
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:47
zoawlhxc написав:
получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?
Компаниям на эти свидетельства -- глубоко пофиг: у них нормативка "по прописанным -- и неи кхм... неволнует"
При этом: абонентка "за газовую трубу" (и вроде какое-то потребление газа) будут насчитываться даже после выписки "вноль" -- тут только установка счетчика поможет.
Сами восстановятся.
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_hunter
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:51
zoawlhxc написав:получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?
Обратиться к конторам и уведомить о смерти потребителя. Можно сейчас, что лучше, можно после вступления в право собственности. Что-то да и пересчитают. На такие случаи уже должен быть отработан алгоритм. Не вы первые.
По хорошему все договора нужно переоформить на себя. Хотя им это не принципиально и годами может висеть на умершего.
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Ромасик
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Додано: Вів 13 гру, 2022 18:39
Ромасик написав:
По хорошему все договора нужно переоформить на себя. Хотя им это не принципиально и годами может висеть на умершего.
им пофиг от слова вообще, лишь бы платили. За переоформление возьмут денег. Просто за смену фамилии в договоре и его распечатку.
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vitaliian
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Додано: Вів 13 гру, 2022 18:45
vitaliian написав: Ромасик написав:
По хорошему все договора нужно переоформить на себя. Хотя им это не принципиально и годами может висеть на умершего.
им пофиг от слова вообще, лишь бы платили. За переоформление возьмут денег. Просто за смену фамилии в договоре и его распечатку.
ХЗ, сколько переоформлял на себя договора ни копья не взяли.
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Bolt
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