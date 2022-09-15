RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Депозити
за офіційним курсом

Finance.ua: Депозити за офіційним курсом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44

Finance.ua: Депозити за офіційним курсом

Пропонуємо до обговорення:
Нова постанова НБУ, хто виграє від цієї ініціативи
З п'ятниці, 21 жовтня, НБУ запускає в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань.

Дивися повний текст Депозити за офіційним курсом
D2
 
Повідомлень: 252
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44

А хто заплатить за банкет? Хто оплатить курсові різниці? НБУ?
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 03:09

  Всюдиносапхайчик написав:А хто заплатить за банкет? Хто оплатить курсові різниці? НБУ?


Да тут особенно и банкета нет, покупаешь по официальному курсу НБУ, размешаешь на депозит от 6-и до 12 месяцев, а потом получаешь не доллары, а те же гривны по официальному курсу НБУ, на тот момент...
Valeriy237
 
Повідомлень: 153
З нами з: 21.03.09
Подякував: 29 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:52

Фонд гарантирования вкладов в действии!!!! Народ как всегда в минусе т к если курс вырастет то и цены вырастут!!!!! лотерея без выигрыша. Умники
han2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:55

хотя бы проценты дали приличные!!!!! а так дайте гривну взаймы бесплатно
han2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:57

ОВГЗ в валюте и то лучше
han2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 08:02

Из комментаторов сразу видно , что никто не ложил на конверт депо 😂😂
Почему то я сходил и баксы забрал наличкой)) или кто то из вас реально обратно гривной забрал?🤦🏻‍♂️
akolesni19882
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 08:21

  akolesni19882 написав:Из комментаторов сразу видно , что никто не ложил на конверт депо 😂😂
Почему то я сходил и баксы забрал наличкой)) или кто то из вас реально обратно гривной забрал?🤦🏻‍♂️

З вашого коментаря одразу видно, що ви навiть не зрозумiли про який вид депозитiв мова у цiй темi. Ви правда змогли вже забрати депозит валютою, який за умовами - нерозривний, залучається на 6 мiсяцiв, при цьому з'явився у жовтнi (тобто першi вклади почнуть повертатись не ранiше квiтня), за умовами виплачується виключно в гривнi?
Може перед тим як бахвалитись який ви крутий та розумний спочатку краще розiбратись про що мова ;)
Alien
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:41

кому цікава тема конвертаційних депозиів (грн -> долар)
тут усі деталі і навіть більше Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

на першій сторінці - посилання на таблицю усіх банків що працюють по цьому продукту
greenozon
 
Повідомлень: 14552
З нами з: 01.06.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як знайти роботу, якщо вам за 40 років
D2 » Чет 15 вер, 2022 14:12
6 963
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 січ, 2023 18:24
vitaliian
Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж 1 ... 5, 6, 7
D2 » П'ят 11 жов, 2019 15:13
64 31496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 січ, 2023 00:23
Vitalina507
Finance.ua: Яким банкам українці найчастіше довіряли...
D2 » Пон 02 січ, 2023 22:11
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 січ, 2023 22:11
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (640)
09.01.2023 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.