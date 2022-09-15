Нова постанова НБУ, хто виграє від цієї ініціативи
З п'ятниці, 21 жовтня, НБУ запускає в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань.
Дивися повний текст Депозити за офіційним курсом
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44
Finance.ua: Депозити за офіційним курсом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозити за офіційним курсом
Додано: Суб 22 жов, 2022 03:09
Додано: Суб 22 жов, 2022 07:52
Фонд гарантирования вкладов в действии!!!! Народ как всегда в минусе т к если курс вырастет то и цены вырастут!!!!! лотерея без выигрыша. Умники
Додано: Суб 22 жов, 2022 07:55
хотя бы проценты дали приличные!!!!! а так дайте гривну взаймы бесплатно
Додано: Пон 09 січ, 2023 08:02
Из комментаторов сразу видно , что никто не ложил на конверт депо 😂😂
Почему то я сходил и баксы забрал наличкой)) или кто то из вас реально обратно гривной забрал?🤦🏻♂️
Додано: Пон 09 січ, 2023 08:21
З вашого коментаря одразу видно, що ви навiть не зрозумiли про який вид депозитiв мова у цiй темi. Ви правда змогли вже забрати депозит валютою, який за умовами - нерозривний, залучається на 6 мiсяцiв, при цьому з'явився у жовтнi (тобто першi вклади почнуть повертатись не ранiше квiтня), за умовами виплачується виключно в гривнi?
Може перед тим як бахвалитись який ви крутий та розумний спочатку краще розiбратись про що мова
Додано: Пон 09 січ, 2023 12:41
кому цікава тема конвертаційних депозиів (грн -> долар)
тут усі деталі і навіть більше Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
на першій сторінці - посилання на таблицю усіх банків що працюють по цьому продукту
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