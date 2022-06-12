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Ілон Маск вирішив звільнити
5500 співробітників Twitter

Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:49

Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск після завершення операції з купівлі Twitter має намір звільнити 75% співробітників компанії, що становить 5500 тисяч осіб.

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Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:49

5.5 млн работников - это всего есть или уволить? В любом случае, не ожидал, что Twitter настолько крупная компания :D
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... llion.html свистит, что крупнейшая американская - это Walmart, которая по всему миру только 2.2 миллиона человек набирает.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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