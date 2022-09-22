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В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:13
Пропонуємо до обговорення:
За останні два тижні в Україні спостерігається різке збільшення попиту на товари, необхідні на випадок енергетичної кризи: українці шукають способи підготуватися на випадок відключення електро-, водо-, тепло- чи газопостачання.
Дивися повний текст В Україні за два тижні зріс попит на павербанки, свічки й буржуйки – Rozetka
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:13
а націнку хто зробив, постачальники чи розетка? павербанк на 20тку в січні купив за 500 грн, на розетці він зараз 2000
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shlyocuk
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:55
shlyocuk написав:
а націнку хто зробив, постачальники чи розетка?
А какая разница? -- тут все как в том анекдоте: "А ты походи по рынку, поищи дешевле"
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_hunter
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