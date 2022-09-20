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Долар дешевшає: експерт назвав
причину зміцнення гривні

Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:27

Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Названо причину, по якій курс долара в Україні останніми днями падає, а гривня зміцнюється.

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Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:27

Сколько там тех долларов на первых трёхмесячных депозитах? Ерунда, т.к. мало банков сначала предлагало такую услугу и соответственно небольшое количество людей этим воспользовались.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:55

Бред, по первым депозитам ещё не было выплат, сроки не подошли.
andrey2019dk
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:21

  andrey2019dk написав:Бред, по первым депозитам ещё не было выплат, сроки не подошли.


Такої ж думки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:27

Какой эксперт, такое и мнение. Небыло еще выплат по тем депозитам.
purik_e
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:31

Долар дешевшає до усіх валют(euro, pln). Для прикладу за тиждень гривня втратила до злотого 10 коп., тому це не якесь нереальне укріплення гривні, а просто подешевшення долара до усіх валют
vovasl
 
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