Як стартувати в IT та з чого почати, якщо ви хочете стати «світчером».
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Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
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Додано: Чет 27 жов, 2022 17:09
Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
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Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:09
Так. Все цікаво. Вже пройшов стільки курсів! А без досвіду першу роботу отримати ніяк. А час тік-так. Мотивація через два роки навчання і без стимулу зникає
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