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Денис Гриньов: в IT навіть після
50 років. Чи можливо таке?

Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:09

Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?

Пропонуємо до обговорення:
Як стартувати в IT та з чого почати, якщо ви хочете стати «світчером».

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Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:09

Так. Все цікаво. Вже пройшов стільки курсів! А без досвіду першу роботу отримати ніяк. А час тік-так. Мотивація через два роки навчання і без стимулу зникає
sokyrko_andrii
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