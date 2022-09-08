|
|
ВПО зможуть отримати грошову допомогу за новою...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Переселенці, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть претендувати не грошову допомогу до 6600 грн.
Дивися повний текст ВПО зможуть отримати грошову допомогу за новою програмою: кому доступна виплата
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98484
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор