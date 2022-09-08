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ВПО зможуть отримати грошову
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ВПО зможуть отримати грошову допомогу за новою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 22:11

ВПО зможуть отримати грошову допомогу за новою...

Пропонуємо до обговорення:
Переселенці, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть претендувати не грошову допомогу до 6600 грн.

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ВПО зможуть отримати грошову допомогу за новою програмою: кому доступна виплата
R2
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