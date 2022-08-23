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У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:09
Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляє що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а також не вистачає грошей на його закупівлю.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 16:09
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