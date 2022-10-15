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Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав...
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Додано: Вів 01 лис, 2022 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі, на початку повномасштабного вторгнення розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав розукомплектувати їх.
Дивися повний текст Президент \"Мотор Січ\" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор
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Додано: Вів 01 лис, 2022 14:44
Настоящий предатель, надо ещё разобраться с теми кто выполнял такие приказы.
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anton_gms
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Додано: Чет 03 лис, 2022 07:06
30 лет такие крысы работали в стратегических предприятиях и гос. структурах и никому не было дела. Ни пчеловод, ни шоколадный об этом не парились вообще. А как Мотор Сич оказался в частных руках это вообще отдельная тема...
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eduard_k
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Додано: Чет 03 лис, 2022 07:22
eduard_k написав:30 лет такие крысы работали в стратегических предприятиях и гос. структурах и никому не было дела. Ни пчеловод, ни шоколадный об этом не парились вообще. А как Мотор Сич оказался в частных руках это вообще отдельная тема...
Працювали та продовжують процювати і надалі, не лише мотор січ в приватних руках, але інші стратегічні Об*єкти також продовжують перебувати у приватній власності
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GALeon
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