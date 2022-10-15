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Українська ІТ-індустрія
через вісім місяців війни...

Українська ІТ-індустрія через вісім місяців війни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:51

Українська ІТ-індустрія через вісім місяців війни...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками дев'яти місяців поточного року національна ІТ-індустрія зберігає позитивну динаміку росту та залишається єдиною експортною галуззю, яка стабільно генерує валютні надходження до економіки України в умовах війни.

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Українська ІТ-індустрія через вісім місяців війни демонструє зростання (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:51

Попередження кризи в IT галузі: бронювання ФОП IT-спеціалістів та податкове резидентство

https://petition.president.gov.ua/petition/160844
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