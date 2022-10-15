Українська ІТ-індустрія через вісім місяців війни...
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За підсумками дев'яти місяців поточного року національна ІТ-індустрія зберігає позитивну динаміку росту та залишається єдиною експортною галуззю, яка стабільно генерує валютні надходження до економіки України в умовах війни.