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Продаж генераторів і
пауербанків зріс у 10 разів:...

Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:21

Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів: середній чек
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:21

звісно, якщо павербанк, який вартував 500, тепер 2000, то і чек зріс
shlyocuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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