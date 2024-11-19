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За 10 років біткоїн зріс
на 27 000%, — CoinGecko

За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:24

За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko

Пропонуємо до обговорення:
Згідно зі звітом криптовалютних аналітиків CoinGecko, ціна біткоїна за останні десять років зросла на майже 27 000%. Це зробило флагман ринку однією з найприбутковіших інвестицій у сучасному світі.

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За 10 років біткоїн зріс на 27 000%, — CoinGecko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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