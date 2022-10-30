Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати...

Кожен українець наразі занепокоєний проблемою опалення та електропостачання.
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Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати буржуйки у квартирах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 10:42
Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати...
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Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати буржуйки у квартирах
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